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17:31, 12 апреля 2024Россия

Украина предприняла новую попытку атаки на российский регион

Минобороны заявило о еще одном сбитом в Белгородской области беспилотнике ВСУ

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Система противовоздушной обороны (ПВО) вновь сработала в Белгородской области. Этом заявило Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, в 16:50 по московскому времени российские военные пресекли новую атаку на региона, сбив беспилотник самолетного типа, который собирался атаковать объекты на российской территории. Информация о последствиях на земле не уточняется.

12 апреля Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже неоднократно пытались атаковать Белгородскую область. Так, сообщалось о перехвате беспилотника в 16:30 по московскому времени. Еще три дрона средства ПВО сбили около 13:00. Помимо этого, пять украинских дронов уничтожили под Белгородом около 10:00 утра.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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