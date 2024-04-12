Украина предприняла новую попытку атаки на российский регион

Минобороны заявило о еще одном сбитом в Белгородской области беспилотнике ВСУ

Система противовоздушной обороны (ПВО) вновь сработала в Белгородской области. Этом заявило Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, в 16:50 по московскому времени российские военные пресекли новую атаку на региона, сбив беспилотник самолетного типа, который собирался атаковать объекты на российской территории. Информация о последствиях на земле не уточняется.

12 апреля Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже неоднократно пытались атаковать Белгородскую область. Так, сообщалось о перехвате беспилотника в 16:30 по московскому времени. Еще три дрона средства ПВО сбили около 13:00. Помимо этого, пять украинских дронов уничтожили под Белгородом около 10:00 утра.