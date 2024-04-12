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00:22, 12 апреля 2024Мир

В Евросоюзе заговорили о новом санкционном режиме против России

В Евросоюзе рассматривают отдельный режим санкций в отношении России

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Евросоюз рассматривает отдельный режим санкций в отношении России. Об этом сообщает медиагруппа Deutsche Welle (DW, признана в России иноагентом) со ссылкой на источники в Евросоюзе.

Инициативу выдвинули страны Балтии, Польша, Чехия, Румыния. Эти государства полагают, что есть основания для введения санкций против России, подобные принятым ранее в отношении Белоруссии, Венесуэлы, Ирана.

Как уточняется, отдельный режим ограничений против России, сможет обеспечить правовую основу для «наказания ответственных за усугубление положения внутри РФ».

Ранее издание Daily Mail написало, что российская экономика демонстрирует стабильный рост вопреки экономическим санкциям Запада, которые подарили Москве новых партнеров. Европа «выстрелила себе в ногу», уведя Россию от западного контроля и сделав ее более независимой.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что переговоры по вступлению Украины в Евросоюз должны начать в июне, ведь Европе нужно показать России, что она не проявляет слабости.

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      Марина Совина
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