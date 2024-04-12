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12:24, 12 апреля 2024Россия

В одном из поселков под Оренбургом объявили угрозу прорыва дамбы

В оренбургском поселке Газодобытчиков объявили угрозу прорыва дамбы

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В поселке Газодобытчиков под Оренбургом объявлена угроза прорыва дамбы. Об этом сообщили власти Оренбургского района в Telegram-канале.

Местных жителей попросили эвакуироваться, поскольку уровень воды продолжает повышаться.

«Помогите детям, инвалидам, пожилым людям покинуть дома, соберите документы и уезжайте! Времени очень мало! Сохраняйте спокойствие, не поддавайтесь панике!» — говорится в сообщении.

11 апреля глава Минстроя Ирек Файзуллин рассказал, что освободившиеся от воды после паводков дома в Орске Оренбургской области начали восстанавливать.

По последним данным, весеннее половодье затронуло 39 российских регионов.

Сложная ситуация наблюдается в Оренбургской области. По предварительной оценке, сумма ущерба от паводков в регионе превысила 40 миллиардов рублей.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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