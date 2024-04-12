В штабе Трампа уличили Зеленского во лжи

NYP: штаб Трампа опроверг слова Зеленского о приглашении политика на Украину

В предвыборном штабе Дональда Трампа уличили президента Украины Владимира Зеленского во лжи. Об этом сообщает New York Post (NYP).

Представитель предвыборного штаба бывшего американского лидера опроверг информацию о том, что Зеленский в пригласил политика посетить Украину. «Не было никаких попыток установить контакт», — сказал он.

По словам собеседника издания, Трамп придерживается мнения, что ему в настоящее время было бы нецелесообразно приезжать на Украину, поскольку он «не является главнокомандующим».

Ранее Зеленский прокомментировал вероятность встречи с бывшим лидером США Дональдом Трампом. Политик заявил, что власти страны пригласили его на Украину как публично, так и негласно.

В июле 2023 года Трамп в интервью Fox News обещал закончить конфликт на Украине за 24 часа в случае избрания на президентских выборах.