В штабе Трампа уличили Зеленского во лжи
В предвыборном штабе Дональда Трампа уличили президента Украины Владимира Зеленского во лжи. Об этом сообщает New York Post (NYP).
Представитель предвыборного штаба бывшего американского лидера опроверг информацию о том, что Зеленский в пригласил политика посетить Украину. «Не было никаких попыток установить контакт», — сказал он.
По словам собеседника издания, Трамп придерживается мнения, что ему в настоящее время было бы нецелесообразно приезжать на Украину, поскольку он «не является главнокомандующим».
Ранее Зеленский прокомментировал вероятность встречи с бывшим лидером США Дональдом Трампом. Политик заявил, что власти страны пригласили его на Украину как публично, так и негласно.
В июле 2023 года Трамп в интервью Fox News обещал закончить конфликт на Украине за 24 часа в случае избрания на президентских выборах.