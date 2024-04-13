Фетисов одной фразой оценил отказ сборной Словакии от игроков из КХЛ

Фетисов об отказе Словакии от игроков КХЛ на ЧМ-2024: идиотизм не имеет границ

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов высказался об отказе Федерации хоккея Словакии от игроков из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Его слова приводит «Советский спорт».

Фетисов оценил решение Федерации не вызывать хоккеистов на чемпионат мира 2024 года фразой «идиотизм не имеет границ». Он посчитал, что политики должны принимать более взвешенные решения.

О решении Федерации Словакии стало известно 12 апреля. По их мнению, нынешние словацкие хоккеисты, играющие в КХЛ, недоступны для нужд сборной. В КХЛ в нынешнем сезоне выступало девять игроков из Словакии.

Чемпионат мира по хоккею-2024 будет пройдет в чешских Праге и Остраве с 10 по 26 мая. Сборная России отстранена от всех международных соревнований.