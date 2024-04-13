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00:13, 13 апреля 2024Спорт

Фетисов одной фразой оценил отказ сборной Словакии от игроков из КХЛ

Фетисов об отказе Словакии от игроков КХЛ на ЧМ-2024: идиотизм не имеет границ

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов высказался об отказе Федерации хоккея Словакии от игроков из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Его слова приводит «Советский спорт».

Фетисов оценил решение Федерации не вызывать хоккеистов на чемпионат мира 2024 года фразой «идиотизм не имеет границ». Он посчитал, что политики должны принимать более взвешенные решения.

О решении Федерации Словакии стало известно 12 апреля. По их мнению, нынешние словацкие хоккеисты, играющие в КХЛ, недоступны для нужд сборной. В КХЛ в нынешнем сезоне выступало девять игроков из Словакии.

Чемпионат мира по хоккею-2024 будет пройдет в чешских Праге и Остраве с 10 по 26 мая. Сборная России отстранена от всех международных соревнований.

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      Анастасия Борисова
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