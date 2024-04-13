Нурмагомедов высказался о следующем поединке Махачева

Хабиб Нурмагомедов рассказал, что чемпион UFC Махачев договорился о новом бое

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) рассказал, что россиянин Ислам Махачев договорился о новом поединке.

«Впереди много работы. Дата уже есть, а соперника скоро узнаете», — рассказал Нурмагомедов.

10 января Махачев анонсировал дату и соперника по ближайшему поединку. По словам действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе, 8 июня он готов встретиться с Джастином Гейджи.

Всего в карьере Махачев провел 26 боев, в которых одержал 25 побед, потерпев единственное поражение. Россиянин возглавляет рейтинг UFC вне зависимости от весовых категорий.