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20:21, 13 апреля 2024Спорт

Нурмагомедов высказался о следующем поединке Махачева

Хабиб Нурмагомедов рассказал, что чемпион UFC Махачев договорился о новом бое

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) рассказал, что россиянин Ислам Махачев договорился о новом поединке.

«Впереди много работы. Дата уже есть, а соперника скоро узнаете», — рассказал Нурмагомедов.

10 января Махачев анонсировал дату и соперника по ближайшему поединку. По словам действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе, 8 июня он готов встретиться с Джастином Гейджи.

Всего в карьере Махачев провел 26 боев, в которых одержал 25 побед, потерпев единственное поражение. Россиянин возглавляет рейтинг UFC вне зависимости от весовых категорий.

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