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11:48, 13 апреля 2024Мир

В России ответили на обвинение Японии в ядерной угрозе

Депутат Чепа раскритиковал обвинение Японии в ядерной угрозе

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа напомнил об опасности ударов по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Так в беседе с «Лентой.ру» он ответил на обвинение Японии в ядерной угрозе в адрес России в контексте бомбардировок Хиросимы и Нагасаки.

«Я могу только одно предположить. Американцы на протяжении многих лет всячески пытались воздействовать на Японию, чтобы нигде не упоминалось, что в 1945 году это бомбили американцы. С другой стороны, все, что Токио сейчас заявляет, происходит на фоне попыток террористических атак на Запорожскую АЭС», — прокомментировал Чепа.

По словам депутата, удары по ЗАЭС представляют серьезную проблему для Европы и для Украины.

«Об этом почему-то на этом фоне не говорят. Или это такая установка Госдепа, который пытается во всем обвинять Россию и строить из нее мирового агрессора для того, чтобы сейчас и в дальнейшем пытаться оправдывать свои действия», — заключил он.

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Сегодня

Ранее заместитель постоянного представителя Японии при ООН Мицуко Сино на заседании Совбеза организации по Украине вспомнила о бомбардировках Хиросимы и Нагасаки. Она указала на опасения Токио относительно якобы исходящей от России ядерной угрозы, однако не стала уточнять, что атомную бомбу на японские города сбросили Соединенные Штаты.

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский назвал «стыдом и позором» заявления Японии о ядерной угрозе.

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