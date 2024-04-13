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17:28, 13 апреля 2024Спорт

Олимпийский чемпион оценил призывы Украины отстранить борцов РФ от Игр-2024

Васильев заявил, что до призывов отстранить борцов из России Украину довел МОК
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: yu_photo / Shutterstock / Fotodom

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев оценил призывы Украины отстранить российских борцов от Олимпийских игр-2024. Его слова приводит РИА Новости.

Васильев заявил, что до этого Украину довела команда Международного олимпийского комитета (МОК). Он утверждает, что после начала СВО глава МОК Томас Бах призывал отстранять всех россиян во всех видах спорта от участия в международных соревнованиях.

«Тем самым Бах нарушил главный постулат олимпийского движения: спорт вне политики. А теперь с этим уже ничего не сделать. Кроме обнуления ситуации руководством МОК, включая соблюдение олимпийской хартии», — поделился мнением Васильев, добавив, что ситуацию можно описать фразой «хвост виляет собакой».

12 апреля на Украине призвали не допускать борцов из России и Белоруссии к Олимпиаде из-за нарушения требований нейтралитета и поддержки спецоперации. Они потребовали от МОК принять меры.

Россияне и белорусы по решению МОК смогут принять участие в Играх-2024 в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. Однако турнир пропустят атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, в Париже не будет представителей командных видов спорта двух стран.

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