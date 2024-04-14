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03:07, 14 апреля 2024Мир

Перехват иранских дронов израильской ПВО сняли на видео

Работа израильской ПВО против иранских дронов попала на видео

Момент удара иранских дронов по Израилю попал на видео. Кадры разместил Telegram-канал Mash.

На ролике видно, как система противовоздушной обороны (ПВО) пытается уничтожить появившиеся над населенным пунктом цели.

Ранее иранская хакерская группировка Handala заявила об успешной атаке на израильскую систему противоракетной обороны (ПРО) «Железный купол». Хакеры утверждали, что это уже вторая успешная атака на радары ПРО.

В ночь на 14 апреля Иран произвел массированный налет дронами и ракетами на Израиль. Атака стала ответом на ракетный удар по иранскому консульству в дипломатическом квартале Дамаска.

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      Марина Совина
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