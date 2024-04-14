Более полусотни гостей отравились на свадьбе

53 гостя отравились на свадьбе в городе Гала Асия Бухарской области Узбекистана

На свадьбе в городе городе Гала Асия Бухарской области Узбекистана отравились 53 гостя, в том числе 13 детей. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления здравоохранения.

Люди с жалобами на боль в животе, тошноту, рвоту и общую слабость стали поступать в больницы Бухарского и Вабкентского районов Бухарской области вечером в пятницу, 12 апреля.

К утру субботы, 13 апреля, состояние большинства из полусотни гостей торжества улучшилось, и они были отправлены домой в удовлетворительном состоянии.

Ранее супруги-пенсионеры отправились в круиз в честь 47-й годовщины свадьбы и назвали его адским из-за отравления. Уточняется, что 71-летний Рой Лансели и его 69-летняя жена Кристина из Ливерпуля заболели спустя два дня после начала круиза.