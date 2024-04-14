Британия перебросила истребители на Ближний Восток из-за атаки Ирана на Израиль

Британские истребители вылетели с базы на Кипре на перехват иранских дронов

Великобритания перебросила дополнительные истребители королевских ВВС на Ближний Восток из-за атаки Ирана на Израиль. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на британские СМИ.

Отмечается, что военные самолеты взлетели с британской базы ВВС на Кипре для противодействия пускам иранских беспилотников и защиты Израиля.

Ранее стало известно, что американские силы сбили несколько иранских дронов, летевших в сторону Израиля.

Иран атаковал Израиль беспилотниками и ракетами вечером в субботу, 13 апреля. Позднее стало известно, что беспилотники в сторону Израиля также запустили другие государства, включая Йемен.