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17:44, 14 апреля 2024Спорт

Бывший владелец «Спартака» назвал условия для прихода Карпина в клуб

Червиченко назвал высокую зарплату условием для прихода Карпина в «Спартак»

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко назвал условия, при которых главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин может занять эту должность в московской команде. Его слова приводит «Матч ТВ».

По словам бизнесмена, руководство красно-белых должно предложить специалисту очень высокую зарплату. «При том насыпать так, чтобы ему даже руководство "Ростова" сказало: "Ты что, вообще что ли, как можно отказаться?"» — заявил Червиченко.

Он добавил, что Карпин вряд ли согласится работать в «Спартаке» без своей команды. «А у спортивного директора "Спартака" Томаша Амарала своя программа. Тем более Карпин очень характерный парень, может сожрать кого угодно», — отметил бизнесмен.

Ранее 14 апреля «Спартак» объявил об отставке Гильермо Абаскаля с поста главного тренера. Исполнять его обязанности будет Владимир Слишкович.

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      Алексей Гусев
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