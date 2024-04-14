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15:56, 14 апреля 2024Наука и техника

Полковник высказался о происхождении обнаруженного в Румынии необычного оружия

Полковник Кошкин: необычный морской дрон у берегов Румынии могла сделать Украина

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Необычный морской дрон у берегов Румынии из советских и американских деталей одновременно мог быть сконструирован Украиной, считает военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, полковник в отставке Андрей Кошкин. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о происхождении обнаруженного оружия.

«О совмещении многих деталей советского периода и современных западных элементов очень много писали и пишут сейчас на Украине. Подобного рода всевозможные дроны, в данном случае морские, создаются по принципу совмещения всех деталей, каких можно, чтобы сконструировать некое подобие вооружения. В данном случае морской дрон, и я убежден, что он принадлежит "самоделкиным" из Украины», — сказал он.

Как сообщил портал Naval News, 3 апреля в Черном море у берегов Румынии нашли необычный морской дрон. В его основе был катер американского производства AM-800. Также на нем была установлена часть от советской противокорабельной ракеты П-20 «Термит».

В материале сказано, что определить принадлежность находки к какой-то стране невозможно. В Румынии предположили, что он мог быть как украинским, так и российским.

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