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13:43, 14 апреля 2024Наука и техника

У берегов Румынии обнаружили необычное оружие

У берегов Румынии обнаружили морской дрон с американскими и советскими деталями

Фото: Unsplash

У берегов Румынии был обнаружен морской дрон, сочетавший в себе советские и американские детали. Об этом сообщает портал Naval News.

Сообщается, что 3 апреля в Черном море у берегов Румынии был обнаружен необычный морской беспилотник, плавающий вверх дном.

При этом отмечалось, что в основе дрона был катер американского производства. При этом судно было оснащено боеголовкой, что указывало на его принадлежность к оружию.

Также на лодке была установлена часть от советской противокорабельной ракеты П-20 «Термит».

Naval News отмечает, что принадлежность находки к стране невозможно установить. С одной стороны, подчеркивает портал, есть предположения о том, что судно украинское. Об этом свидетельствует американский корпус морского дрона. С другой же стороны, он мог принадлежать и России.

«Было ли это судно украинским (что представляется наиболее вероятным) или российским, может быть выяснено в свое время. Но вероятность того, что обе стороны используют корабли в Черном море, возрастает, так что рано или поздно российское судно обязательно появится», — заключили в материале.

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      Мария Большакова
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