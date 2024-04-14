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23:32, 14 апреля 2024Бывший СССР

Два человека погибли при обстреле Херсонской области со стороны ВСУ

Сальдо: два человека погибли при обстреле Херсонской области со стороны ВСУ
Владимир Сальдо

Владимир Сальдо. Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Два человека погибли при обстреле Херсонской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.

По его словам, мирные жители погибли в селе Царское и городе Каховке. Губернатор добавил, что один пострадавший был госпитализирован с осколочными ранениями.

Ранее советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский заявил, что украинская армия применяет дроны, чтобы охотиться за мирным населением. «Это широкая практика, которую применяют сегодня вооруженные формирования Украины — мы ее называем "эсэсовской" практикой», — заявил Кимаковский.

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      Марина Совина
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