Два человека погибли при обстреле Херсонской области со стороны ВСУ

Сальдо: два человека погибли при обстреле Херсонской области со стороны ВСУ

Два человека погибли при обстреле Херсонской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.

По его словам, мирные жители погибли в селе Царское и городе Каховке. Губернатор добавил, что один пострадавший был госпитализирован с осколочными ранениями.

Ранее советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский заявил, что украинская армия применяет дроны, чтобы охотиться за мирным населением. «Это широкая практика, которую применяют сегодня вооруженные формирования Украины — мы ее называем "эсэсовской" практикой», — заявил Кимаковский.