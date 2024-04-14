Два человека погибли при обстреле Херсонской области со стороны ВСУ
Сальдо: два человека погибли при обстреле Херсонской области со стороны ВСУ
Два человека погибли при обстреле Херсонской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.
По его словам, мирные жители погибли в селе Царское и городе Каховке. Губернатор добавил, что один пострадавший был госпитализирован с осколочными ранениями.
Ранее советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский заявил, что украинская армия применяет дроны, чтобы охотиться за мирным населением. «Это широкая практика, которую применяют сегодня вооруженные формирования Украины — мы ее называем "эсэсовской" практикой», — заявил Кимаковский.