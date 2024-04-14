Евросоюз отреагировал на атаку Ирана на Израиль

Глава дипломатии ЕС Боррель осудил атаку Ирана на Израиль

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель отреагировал в социальной сети X на атаку Ирана на Израиль.

«ЕС решительно осуждает неприемлемое нападение Ирана на Израиль», — подчеркнул глава дипломатии ЕС.

Тем временем председатель Европейского совета Шарль Мишель призвал сделать все возможное, чтобы избежать эскалации на территории Ближнего Востока. Он написал об этом на своей странице в соцсети X.

По подсчетам чиновников из США, при ударе по Израилю будет задействовано от 400 до 500 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и ракет. Кроме того, уточняется, что дроны были запущены преимущественно с территории Ирана. Также беспилотники выпущены из Ирана, Ирака, Сирии, Ливана и Йемена.