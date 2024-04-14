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18:41, 14 апреля 2024Спорт

Гол Роналдо принес «Ростову» четвертую победу в последних пяти матчах РПЛ

«Ростов» на выезде обыграл «Факел» в матче РПЛ благодаря голу Роналдо

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

«Ростов» на выезде обыграл воронежский «Факел» в матче 24-го матча Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 14 апреля, и завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч, которые принес ростовчанам победу, на 83-й минуте забил форвард Роналдо.

«Ростов» одержал четвертую победу в последних пяти матчах РПЛ. Команда с 34 очками занимает седьмое место в чемпионате. «Факел» с 26 очками находится на 12-й позиции.

«Ростов» в следующем туре 21 апреля дома примет московский «Спартак». «Факел» двумя днями раньше на выезде сыграет с «Краснодаром».

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      Алексей Гусев
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