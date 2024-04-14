Израиль запросил срочное заседание Совбеза ООН

Израиль запросил проведение срочного заседания Совбеза ООН из-за атаки Ирана

Израиль запросил проведение срочного заседания Совета безопасности ООН в связи с атакой со стороны Ирана. Соответствующее письмо израильский постпред при всемирной организации Гилад Эрдан опубликовал в соцсети Х.

«Серьезность и масштабы атак беспрецедентны и являются вопиющим нарушением суверенитета Израиля, международного права и резолюций Совета безопасности», — говорится в документе.

По его словам, заседание запрошено, чтобы «безапелляционно осудить Иран за эти серьезные нарушения» и принять меры по признанию Корпуса стражей иранской революции (КСИР) террористической организацией.

Иран атаковал Израиль беспилотниками, а также баллистическими ракетами вечером в субботу, 13 апреля. По словам высокопоставленного израильского чиновника, в сторону государства были запущены сотни дронов. Позднее стало известно, что беспилотники в сторону Израиля также запустили другие государства, включая Йемен.

Израиль, в свою очередь, пообещал дать «значительный и мощный ответ» на нападение Ирана.