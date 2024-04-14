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19:00, 14 апреля 2024Мир

Китай отреагировал на ночную атаку по территории Израиля

NBC News: МИД КНР назвал атаку Ирана последним проявлением конфликта в Газе

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Китай прокомментировал осуществленную минувшей ночью атаку Ирана по территории Израиля. В МИД КНР выразили серьезную обеспокоенность случившимся, передает NBC News.

Нападение Ирана в МИД Китая охарактеризовали как «последнее проявление конфликта в Газе». Пекин призвал Тегеран и Иерусалим к сдержанности, заявив о важности недопущения дальнейшей эскалации.

Обращаясь к международному сообществу, Китай предложил руководителям влиятельных стран внести свой вклад в обеспечение стабильности в регионе. Там добавили, что стремятся стать посредником на Ближнем Востоке, который приобретает все большую значимость в вопросах поставок энергоносителей для КНР.

В ночь на 14 апреля Вооруженные силы Ирана осуществили атаку на Израиль с применением сотен беспилотников и ракет. Свои действия они объяснили ответом на ракетный удар Израиля по консульству Ирана в Дамаске.

Посол Израиля в Москве Симона Гальперин обратилась к России с призывом осудить атаку Ирана по израильской территории. В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что Иерусалим поддерживает Киев в конфликте с Москвой.

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      Лилиана Набиуллина
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