«Крылья Советов» победили «Рубин» в матче РПЛ и обошли «Спартак»

«Крылья Советов» дома победили «Рубин» в матче РПЛ и обошли «Спартак»

Самарские «Крылья Советов» на своем поле обыграли казанский «Рубин» в матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 14 апреля, и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. В составе победителей первый мяч на девятой минуте забил Юрий Горшков, а в добавленное ко второму тайму время отличился Владимир Хубулов. В перерыве встречи красную карточку получил главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов.

«Крылья Советов» благодаря победе набрали 36 очков, обошли в турнирной таблице «Спартак» и вышли на шестое место. В активе «Рубина» 32 очка, клуб находится на девятой позиции.

«Крылья Советов» в следующем туре 20 апреля на выезде сыграют с «Балтикой». Рубин в тот же день дома примет «Локомотив».