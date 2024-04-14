Посол высказался о личности помешавшего преступнику в Сиднее мужчины

Посол в Сиднее: личность помешавшего напавшему на людей в ТЦ мужчины неизвестна

Посольство РФ в Австралии пока не может установить личность мужчины, который дал отпор преступнику, напавшему на посетителей ТЦ в пригороде Сиднея с ножом. Об этом сообщил ТАСС посол России Алексей Павловский.

«Личность мужчины неизвестна, возможностями разыскать его мы не располагаем», — сказал он. Дипломат допустил, что дополнительные сведения о мужчине могут появиться по итогам полицейского расследования.

Павловский также добавил, что о русскоязычности мужчины свидетельствуют слова репортеров одного из местных СМИ. Как утверждает журналистка, «ей сказали», что мужчина кричал по-русски. «Других упоминаний о русскоязычности этого человека в СМИ не обнаружено», — отметил посол.

13 апреля неизвестный мужчина совершил нападение на посетителей крупного торгового центра в Сиднее. Мужчина был вооружен ножом и напал как минимум на 14 человек. Нападавшего ликвидировал прибывший на место происшествия сотрудник полиции.