Матч чемпионата Италии перенесли из-за госпитализации футболиста

Матч «Ромы» с «Удинезе» перенесли из-за госпитализации футболиста Эвана Н'Дика

Защитнику «Ромы» и сборной Кот-д’Ивуара Эвану Н'Дика стало плохо во время матча 32-го тура чемпионата Италии с «Удинезе». Об этом сообщает Football Italia.

Встреча проходила в воскресенье, 14 апреля. На 73-й минуте встречи африканец упал на газон и держался за грудь. Игрока экстренно госпитализировали, он находился в сознании. Еще на стадионе Н'Дика сделали ЭКГ, результаты которого вызвали беспокойство у врачей.

После инцидента судьи провели переговоры с тренерами команд. Сторона «Ромы» попросила о переносе матча, штаб «Удинезе» дал согласие. Решение о том, когда будет доиграно оставшееся время матча, примут позднее. На момент остановки счет был равным — 1:1.

Н'Дика в нынешнем сезоне провел 19 матчей в чемпионате Италии. Он отметился двумя результативными передачами.