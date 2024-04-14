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21:52, 14 апреля 2024Спорт

Матч чемпионата Италии перенесли из-за госпитализации футболиста

Матч «Ромы» с «Удинезе» перенесли из-за госпитализации футболиста Эвана Н'Дика

Фото: David W Cerny / Reuters

Защитнику «Ромы» и сборной Кот-д’Ивуара Эвану Н'Дика стало плохо во время матча 32-го тура чемпионата Италии с «Удинезе». Об этом сообщает Football Italia.

Встреча проходила в воскресенье, 14 апреля. На 73-й минуте встречи африканец упал на газон и держался за грудь. Игрока экстренно госпитализировали, он находился в сознании. Еще на стадионе Н'Дика сделали ЭКГ, результаты которого вызвали беспокойство у врачей.

После инцидента судьи провели переговоры с тренерами команд. Сторона «Ромы» попросила о переносе матча, штаб «Удинезе» дал согласие. Решение о том, когда будет доиграно оставшееся время матча, примут позднее. На момент остановки счет был равным — 1:1.

Н'Дика в нынешнем сезоне провел 19 матчей в чемпионате Италии. Он отметился двумя результативными передачами.

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      Алексей Гусев
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