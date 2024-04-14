Мечтавшего жениться на Ветлицкой мужчину задержали в аэропорту Жуковский

Shot: пассажир пробрался к огражденному самолету, чтобы жениться на Ветлицкой

Пассажир через забор проник к самолету в подмосковном аэропорту Жуковский, чтобы улететь на море и жениться там на певице Наталье Ветлицкой. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Подозрительный мужчина привлек внимание сотрудников аэропорта в субботу утром. Сначала он стоял у ограждения, затем перекинул через него какие-то вещи, а после отогнул часть ограждения и направился к самолету, который находился на перроне грузового терминала.

В ходе задержания мужчина продемонстрировал службам пропуск сотрудника Red Wings, выписанного на имя Бориса Мотенко. Там отмечалось, что он руководит направлением событийного маркетинга.

Комментируя свое проникновение на территорию, пассажир пояснил, что намерен отправиться на Шри-Ланку, чтобы жениться на Ветлицкой. В случае воспрепятствования его поездке он угрожал устроить «шоу» с использованием тротила. При этом взрывчатки у мужчины не нашли. Сейчас он задержан.

Ранее стало известно, что мужчина в Великобритании угнал автомобиль вместе с 89-летней пассажиркой. Он долгое время пытался скрыться от полиции, петляя по улицам Аштон-андер-Лайма и выезжая на «встречку». Через некоторое время 51-летний Дэвид Стивенсон сдался, и был приговорен к 8,5 годам тюрьмы.