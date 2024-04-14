На Украине прокомментировали нежелание выпускать из страны бойца ВСУ без ног

Погранслужба Украины: бойцу ВСУ без ног Симорозу не мешали покинуть страну

Бойцу Вооруженных сил Украины (ВСУ) Олегу Симорозу, потерявшему обе ноги, не мешали пересечь границу Украины. С таким комментарием в эфире телеканала «Рада», трансляция которого доступна на YouTube, выступил представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

«На момент общения с человеком пограничник не может знать, что у него инвалидность. Инспектор осуществлял то, что от него требовалось, он следовал инструкции, проверил документы, затягивания в пересечении границы не было», — прокомментировал Демченко.

Он также предположил, что причиной, по которой Симороза не пожелали выпускать из страны, мог быть формат подтверждающих его инвалидность и военно-учетных документов. Демченко уточнил, что солдат представил их в электронном виде.

Ранее стало известно, что Симороза с трудом выпустили с Украины в Польшу на лечение. Боец ВСУ, потерявший обе ноги из-за ранений, не мог покинуть пограничный пункт Рава-Русская, как утверждалось, из-за отсутствия медицинских документов. Позднее Симорозу удалось покинуть страну.