ПВО Иордании сбило часть запущенных Ираном ракет

Al Arabiya: ПВО Иордании сбило несколько запущенных по Израилю Ираном ракет

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Иордании сбили в небе над столицей несколько ракет, которые Иран запустил в сторону Израиля. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

Кроме того, в Аммане сработала сирена воздушной тревоги.

Ранее американские силы сбили несколько иранских дронов, летевших в сторону Израиля.

Иран в ночь на 14 апреля начал воздушную атаку на Израиль. Корпус стражей исламской революции (КСИР) подтвердил запуск ракет и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по целям на израильской территории. В свою очередь, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о готовности к обороне и к любым сценариям и поблагодарил союзников за поддержку.