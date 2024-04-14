Российский снайпер рассказал о выигранных дуэлях со стрелками ВСУ и наемниками

ТАСС: российский снайпер выиграл 17 дуэлей со стрелками ВСУ и наемниками

Российский снайпер Константин рассказал, что выиграл 17 дуэлей со стрелками Вооруженных сил Украины (ВСУ) и наемниками из западных стран. Он отметил в разговоре с ТАСС, что считает такие дуэли «показателем эффективности работы любого снайпера».

«Это своего рода высший экзамен, который ты проходишь либо на отлично, либо никак», — объяснил Константин. Он добавил, что со временем можно научиться определять почерк украинских и западных снайперов. «Безусловно, есть факторы работы снайперов-наемников. У нас есть подтверждение, что против нас работали наемники», — резюмировал российский стрелок.

Ранее снайпер 42-й гвардейской дивизии группировки «Днепр» с позывным Ветка победил в дуэли двух солдат ВСУ. Он сообщил, что ротация противника проходила в 200-300 метрах от их позиции, и солдатам выпала возможность «отработать по двум-трем целям».