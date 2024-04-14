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05:25, 14 апреля 2024Мир

Стало известно о беспокойстве Байдена из-за втягивания США в конфликт Израиля

NBC: Байден выражал обеспокоенность из-за попыток Израиля втянуть США в конфликт

Фото: Bonnie Cash / Reuters

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден «в частном порядке» выражал обеспокоенность из-за попыток премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху глубже втянуть Вашингтон в конфликт на Ближнем Востоке. Об этом стало известно телеканалу NBC, который сослался на высокопоставленных чиновников.

Как утверждают в Вашингтоне, власти США обеспокоены, каким образом Израиль может ответить Ирану на атаку ракетами и беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Американское руководство опасается, что Тель-Авив может предпринять шаги, не задумываясь о последствиях. К таким соображениям Вашингтон наталкивает поведение Израиля в отношении сектора Газа.

Ранее постоянное представительство Ирана при Организации Объединенных Наций (ООН) указало, что атаку Тегерана на Израиль можно считать завершенным ответом на удар израильских властей по иранским дипломатическим объектам в Сирии.

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      Маргарита Пименова
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