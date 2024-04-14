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21:00, 14 апреля 2024Мир

Стало известно о контактах США и Ирана через европейскую страну

Reuters: США поддерживали контакты с Ираном через посредников в Швейцарии

Фото: West Asia News Agency / Reuters

США поддерживали контакты с Ираном через швейцарских посредников как до, так и после ночной атаки Тегерана по территории Израиля беспилотниками и ракетами, заявил в воскресенье, 14 апреля, неназванный представитель администрации президента Соединенных Штатов. Его цитирует Reuters.

Он не сообщил подробности контактов, заявив лишь, что две страны имели серию прямых контактов через канал в европейской стране.

Отвечая на вопрос о словах министра иностранных дел Ирана Хосейна Амира Абдоллахиана о том, что Тегеран уведомил страны региона об атаке на Израиль за 72 часа, чиновник ответил, что это неправда.

Ранее Абдоллахиан сообщил, что Тегеран связался с США и объяснился за ночную атаку на Израиль. Он пояснил, что утром в воскресенье Вашингтону довели до сведения, что удар по Израилю носил «ограниченный характер».

В свою очередь, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби указал, что США не хотят и не стремятся к расширению конфликта с Исламской Республикой Иран.

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      Антон Похиляк
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