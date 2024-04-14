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14:46, 14 апреля 2024Мир

Иран объяснился перед США из-за атаки на Израиль

Абдоллахиян: Иран довел до сведения США, что удар по Израилю был ограниченным

Фото: Bonnie Cash / Reuters

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян сообщил, что Тегеран связался с США и объяснился за ночную атаку на Израиль. Его слова приводит иранский гостелеканал Press TV.

Абдоллахиян пояснил, что утром в воскресенье Вашингтону довели до сведения, что удар по Израилю носил «ограниченный характер». При этом он пообещал ударить по военным базам США, если те будут использоваться для помощи Израилю.

«Мы нацеливались на авиабазу для самолетов F-35 и разведывательные центры, использованные при ударе по нашему консульству в Дамаске», — сообщил подробности атаки глава МИД, добавив, что «если бы ООН осудила удар Израиля [по консульству], мы бы дважды подумали о своем ответе».

В ночь на 13 апреля Иран выпустил по территории Израиля 185 беспилотных летательных аппаратов, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля-земля». Тегеран назвал это ответом за удар по консульству страны в Сирии, произошедшем 1 апреля.

В Армии обороны Израиля рассказали, что большинство ракет и беспилотников были перехвачены противоракетным комплексом и истребителями. В основном это происходило за пределами Израиля.

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      Антон Похиляк
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