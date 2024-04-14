Стало известно о неспособности США остановить российские ракеты

Эксперт Леонков: ПВО США не способна остановить комплексы «Авангард» и «Сармат»

Военный аналитик, российский специалист в области противовоздушной обороны Алексей Леонков заявил, что противовоздушная оборона (ПВО) США не способна остановить российские ракетные комплексы. Его слова приводит РИА Новости.

Эксперт объяснил, что речь идет о стратегических комплексах «Авангард» и «Сармат». Также, по его словам, программы совершенствования ПВО НАТО в ближайшее время не смогут дать ответ, как бороться с гиперзвуковыми комплексами нападения российского производства. К ним он отнес «Кинжал» и «Циркон».

«Наши зенитные ракетные системы способны бороться и с гиперзвуковыми, и со стратегическими целями. Запад сейчас играет роль догоняющего, и не факт, что по некоторым направлениям ему вообще удастся нас догнать», — заключил Леонков.

Ранее в Минобороны заявили, что в России запустили межконтинентальную баллистическую ракету подвижного грунтового комплекса. Отмечалось, что такая ракета может уничтожить небольшой город.