Сирия привела в высокую готовность ПВО у Дамаска

Сирия привела в высокую готовность ЗРПК «Панцирь» у Дамаска и важных баз

Сирия привела в высокую готовность систему противовоздушной обороны (ПВО) у столицы и важных баз на фоне атаки Ирана на Израиль. Об этом сообщает Reuters.

В частности, отмечается, что Сирия привела в высокую готовность зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь» у Дамаска.

Также стало известно, что Египет привел средства ПВО в состояние готовности на фоне атаки Ирана на Израиль.

Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) подтвердил запуск беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в сторону Израиля и предупредил о ракетной атаке. Системы обороны и нападения израильских Военно-воздушных сил (ВВС) приведены в готовность, в небо подняты десятки самолетов.