Украине предрекли сложности с заморозкой овощей и фруктов

Центр исследования энергетики: Украина лишилась мощностей гидрогенерации

Украина лишилась мощностей гидрогенерации, которых бы могло хватить на ближайшие 18-20 месяцев. Такую точку зрения озвучил директор украинского центра исследований энергетики Александр Харченко в эфире трансляции телеканала «Рада», доступной на YouTube.

«Будет сложно, мы потеряли большую часть генерации, некоторую часть большой гидрогенерации на 18-20 месяцев, некоторые части системы будут восстановлены быстрее», — заявил Харченко. Кроме того он заявил, что также пострадало производство энергии из угля.

Также Харченко предрек украинцам сложности, которые могут возникнуть при заморозке овощей и фруктов. По его словам, нет гарантий, что продукты не испортятся. Он подчеркнул, что заморозкой продуктов могут заняться те, чей холодильник имеет аккумулятор или генератор.

Ранее Харченко оценил, сколько времени уйдет на восстановление энергетической системы Украины. По его оценкам, ремонт объектов и другие подобные мероприятия может занять два-два с половиной года.