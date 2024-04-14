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16:18, 14 апреля 2024Спорт

«Урал» вырвал победу у «Динамо» в матче РПЛ

«Урал» победил «Динамо» со счетом 2:1 в матче РПЛ

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Екатеринбургский «Урал» одержал победу над московским «Динамо» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Екатеринбурге на стадионе «Central Stadium» и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. На десятой минуте счет открыл полузащитник хозяев Даниел Мишкич. На 34-й минуте счет сравнял нападающий Константин Тюкавин. На пятой добавленной ко второму тайму минуте окончательный счет установил форвард Алексей Каштанов.

Таким образом, после 23 матчей «Динамо» располагается на третьем месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков. «Урал» занимает 13-е место с 23 очками. Лидирует петербургский «Зенит», в активе которого 47 очков.

В следующем матче «Динамо» сыграет в гостях с «Пари Нижним Новгородом», а «Урал» также на выезде встретится с «Сочи». Обе встречи пройдут 21 апреля.

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      Анастасия Борисова
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