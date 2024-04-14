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13:14, 14 апреля 2024Экономика

Уровень реки Тобол в Кургане поднялся на 25 сантиметров за два часа

Губернатор Шумков: уровень Тобола в Кургане поднялся на 25 см за два часа

Фото: Евгений Кузьмин / РИА Новости

Уровень реки Тобол в Кургане поднялся на 25 сантиметров за два часа. Об этом сообщил губернатор региона Вадим Шумков в своем Telegram-канале.

В данный момент уровень воды в Тоболе составляет 532 сантиметра. «Зарядил дождь, что дает дополнительный приток воды, осложняет эвакуацию и создает дополнительные неудобства», — пояснил глава российского региона.

Шумков также рассказал, что в предстоящую ночь прогнозируется «очень сложная» ситуация с подъемом воды. Он добавил, что энергетикам во избежание несчастных случаев приходится отключать свет в домах при подходе воды. «Земляки, уходите из подтопляемых территорий немедленно. Нужно уходить засветло. Ночью ситуация может измениться резко в негативную сторону, и вы можете не успеть среагировать», — призвал глава Курганской области.

Ранее в этот же день стало известно, что в селе Темляково Курганской области мост смыло мощным течением Тобола. Случившееся создало угрозу затора. Помимо этого, 14 апреля в регионе водой снесло еще один мост — в деревне Лаптево.

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      Полина Кислицына
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