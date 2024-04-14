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16:59, 14 апреля 2024Мир

В Харькове прозвучал взрыв на фоне воздушной тревоги

В Харькове прогремел взрыв, в регионе звучит сигнал воздушной тревоги

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Харькове прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги, объявленной в регионе. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное» в Telegram-канале.

«В Харькове прозвучал взрыв», — сказано в сообщении. Других подробностей не приводится. Сигнал воздушной тревоги в области звучит с 14:59 (время совпадает с московским).

Минувшей ночью украинский телеканал сообщал о взрывах в Харькове. В Харьковской и Сумской областях была объявлена тревога.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в пятницу, 12 апреля, сообщил о нанесении российскими военными удара по району села Циркуны в пригороде Харькова. Ранее ВСУ Украины перенаправили туда военную технику.

В воскресенье главком ВСУ Александр Сырский заявил, что войска Украины работают над усилением обороны в городе Часов Яр на подконтрольной им части ДНР. Действующие там бригады получат дополнительные боеприпасы, дроны и средства РЭБ, пояснил он. По словам военного эксперта и полковника в отставке Анатолия Матвийчука, данный населенный пункт имеет для Киева стратегическое значение.

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      Лилиана Набиуллина
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