В Иране назвали причину операции против Израиля

Генерал-майор Багери: удар по Израилю стал ответом на пересечение красных линий

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана генерал-майор Мохаммад Багери назвал причину операции против Израиля. По его словам, которые приводит Информационное агентство Исламской Республики, удар по Израилю был нанесен в ответ на пересечение красных линий.

Багери заявил, что операция была наказанием, и у Ирана нет намерения продолжать военные действия против Иерусалима. «Причиной этой операции стало пересечение сионистским режимом красных линий, с чем мы ни в коем случае не можем мириться», — отметил он.

По словам начальника Генштаба ВС, израильские власти пересекли черту, когда нанесли удар по иранским дипломатическим объектам в Сирии, что осудили все страны за исключением двух или трех. Операция Ирана, названная «Правдивым обещанием», якобы продемонстрировала, что «Железный купол» не может противодействовать ответному удару такого масштаба.

Багери предупредил, что если Израиль проведет еще одну операцию против Ирана, то ответ будет более масштабным. Он также отметил, что вооруженные силы Ирана находятся в полной готовности, и иранские власти надеются, что «Правдивое обещание» станет предвестником победы «угнетенной палестинской нации».

Иран в ночь на 14 апреля совершил атаку на Израиль с использованием дронов и ракет, объяснив свои действия самообороной. В свою очередь, министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что Иерусалиму вместе с партнерами удалось сорвать атаку Тегерана.