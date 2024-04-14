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01:26, 14 апреля 2024Мир

В Иране призвали США не вмешиваться в конфликт с Израилем

Миссия Ирана в ООН: США не должны вмешиваться в конфликт Тегерана и Тель-Авива

Фото: Akbar Nemati / Unsplash

США не следует вмешиваться в конфликт Ирана и Израиля, призвало иранское постпредство при ООН. Соответствующее заявление оно опубликовало в соцсети X.

В сообщении отмечается, что атака Тегерана на еврейское государство стала ответом на удар израильской стороны по Дамаску. «Это конфликт между Ираном и преступным режимом Израиля, США должны оставаться в стороне», — подчеркнули в постпредстве.

Ранее стало известно, что глава США Джо Байден проводит встречу с командой по нацбезопасности на фоне начала атаки Ирана на Израиль.

Незадолго до атаки американский лидер призвал Тегеран не наносить удары по израильской территории. «Мы будем поддерживать Израиль, мы поможем защищать Израиль», — предупредил Байден.

Иран атаковал Израиль вечером в субботу, 13 апреля. Как сообщил телеканал ABC News, при ударе по государству будет задействовано от 400 до 500 беспилотников и ракет.

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      Марина Совина
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