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03:04, 14 апреля 2024Мир

В Израиле сообщили о попытке Ирана атаковать центр Иерусалима

Советник Нетаньяху: силы ПВО сбили иранскую ракету при атаке центра Иерусалима

Фото: Ammar Awad / Reuters

Иран попытался атаковать центр Иерусалима с помощью баллистических ракет. Об этом заявил советник премьер-министра Израиля Офир Гендельман в соцсети X.

«Иран недавно запустил баллистические ракеты по Харам аш-Шариф и мечети Аль-Акса», — написал он, добавив, что их перехватили средства противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее высокопоставленные израильские чиновники сообщили, что ПВО удалось перехватить 99 процентов выпущенных Ираном ракет и беспилотников.

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      Марина Совина
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