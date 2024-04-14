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07:49, 14 апреля 2024Россия

В Крыму нашли способ заполнить Северо-Крымский канал

Константинов: Северо-Крымский канал можно вновь заполнить водой из Днепра

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил заполнить Северо-Крымский канал водой из Днепра через систему насосов или естественным стоком, передает РИА Новости.

Он заверил, что подача воды непременно возобновится. «Полную хозяйственную стратегию можно будет формировать после окончания СВО», — отметил Константинов.

Он также добавил, что после запуска канала на полуострове можно будет вновь выращивать рис.

В декабре 2023 года глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что подачу воды по Северо-Крымскому каналу возобновят после завершения спецоперации на Украине. По его словам, восстановить канал можно в кратчайшие сроки.

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      Марина Совина
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