В Крыму нашли способ заполнить Северо-Крымский канал

Константинов: Северо-Крымский канал можно вновь заполнить водой из Днепра

Глава крымского парламента Владимир Константинов предложил заполнить Северо-Крымский канал водой из Днепра через систему насосов или естественным стоком, передает РИА Новости.

Он заверил, что подача воды непременно возобновится. «Полную хозяйственную стратегию можно будет формировать после окончания СВО», — отметил Константинов.

Он также добавил, что после запуска канала на полуострове можно будет вновь выращивать рис.

В декабре 2023 года глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что подачу воды по Северо-Крымскому каналу возобновят после завершения спецоперации на Украине. По его словам, восстановить канал можно в кратчайшие сроки.