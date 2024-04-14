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16:26, 14 апреля 2024Экономика

В одном микрорайоне Кургана объявили эвакуацию из-за паводка

Губернатор Шумков: жителей курганского микрорайона Нижняя Утятка эвакуируют

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

В курганском микрорайоне Нижняя Утятка объявлена эвакуация из-за повышения уровня воды в реке Тобол. О ситуации в городе рассказал губернатор Вадим Шумков в своем Telegram-канале.

Причиной эвакуации граждан стал риск отсечения водой от сообщения с другими частями города. Глава Курганской области также предупредил, что следующим по течению будет сам Курган и прежде всего вся его правобережная часть. «Вдоль шоссе Тюнина с обеих сторон вода уже не уходит и постепенно пополняется», — сообщил Шумков.

Губернатор призвал жителей Кургана эвакуироваться до наступления темноты, поскольку уровень Тобола и скорость его течения постоянно растут. «В первую очередь речь идет о правобережной и левобережной частях города в отметках ниже 9-11 метров. УВД совместно с ребятами из спортивных клубов проводится патрулирование этих территорий во избежание мародерства», — подытожил он.

Ранее в этот же день стало известно, что уровень воды в Тоболе в Кургане на 25 сантиметров за два часа. Кроме того, в воскресенье в регионе потоком воды снесло два моста.

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      Полина Кислицына
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