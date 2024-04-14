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16:01, 14 апреля 2024Россия

В российском городе пожаловались на разбросанные по улице пробирки с кровью

В Искитиме пожаловались на больницу, выбрасывающую пробирки с кровью на улицу

Жители Искитима Новосибирской области пожаловались на местную больницу, которая выбрасывает медицинские отходы ненадлежащим образом. Внимание на ситуацию в российском городе обратили в сообществе «Наш Город Искитим» во «Вконтакте».

Местные жители сообщают, что неоднократно наблюдали контейнеры для анализов, которые лежали на земле возле мусорных баков как на территории больницы, так и в частном секторе. Однако в апреле искитимка заметила на территории медучреждения большое количество пробирок с кровью, которые были разбросаны по асфальту неподалеку от мусорных баков. На записи, сделанной очевидцем, можно наблюдать лужу крови, которая вылилась из них. Уточняется также, что содержимое контейнеров представляет собой биологическую опасность.

По словам искитимцев, на следующий день, за исключением отдельных следов, территорию убрали от пробирок. Несмотря на это, они призвали решить проблему с ненадлежащей утилизацией таких отходов и дать оценку действиям руководства больницы. Жители города утверждают, что главврач учреждения пытался откреститься от того, что выброшенные банки с анализами относятся к ним, а также заверял их, что баночки с анализами запаковываются в мешки, которые вывозятся дважды в день, однако подчеркнули, что его слова расходятся с реальностью. Они добавили, что больница так и не приобрела новые контейнеры с закрывающимися крышками, чтобы предотвратить разбрасывание медицинских отходов по улице, хотя ее руководство обещало сделать это в ближайшее время. «Площадка для отходов по-прежнему не соответствует нормам, на которые в одном из ответов ссылался сам представитель ИЦГБ. Или что? Байден виноват?» — иронично заметили горожане.

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Позже стало известно о том, что Искитимская межрайонная прокуратура проверит информацию о нарушении порядка обращения с медицинскими отходами со стороны больницы.

В марте жители Челябинской области пожаловались на стихийную свалку в лесу.

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      Полина Кислицына
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