В США оценили масштабы атаки Ирана на Израиль

NBC: США считают, что атака Ирана на Израиль будет «крупной»

Власти США полагают, что Иран будет наносить удары по правительственным объектам Израиля. Об этом сообщает NBC со ссылкой на двух американских чиновников.

Вашингтон считает, что гражданские и религиозные объекты на территории страны обстрелу не подвергнутся. По словам собеседников телеканала, американское руководство ожидает «крупной» атаки.

В свою очередь, телеканал ABC News утверждает, что целями ударов Ирана по Израилю станут только военные объекты.

Ранее стало известно, что Иран выпустил несколько десятков баллистических ракет в сторону Израиля.