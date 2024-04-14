Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:09, 14 апреля 2024Мир

В США оценили масштабы атаки Ирана на Израиль

NBC: США считают, что атака Ирана на Израиль будет «крупной»

Фото: Iranian Army / WANA / Reuters

Власти США полагают, что Иран будет наносить удары по правительственным объектам Израиля. Об этом сообщает NBC со ссылкой на двух американских чиновников.

Вашингтон считает, что гражданские и религиозные объекты на территории страны обстрелу не подвергнутся. По словам собеседников телеканала, американское руководство ожидает «крупной» атаки.

В свою очередь, телеканал ABC News утверждает, что целями ударов Ирана по Израилю станут только военные объекты.

Ранее стало известно, что Иран выпустил несколько десятков баллистических ракет в сторону Израиля.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Иран подтвердил запуск БПЛА и ракет по Израилю

      Силы США сбили несколько летевших в сторону Израиля иранских дронов

      «Хезболла» атаковала ПВО Израиля

      В Иране призвали США не вмешиваться в конфликт с Израилем

      Байден встретился с командой по нацбезопасности на фоне атаки на Израиль

      Пьяный Максим Галкин пожелал удачи «нашим ПВО» и пошел спать

      Верховный лидер Ирана заявил о наказании Израиля

      Евросоюз отреагировал на атаку Ирана на Израиль

      В Харькове произошли взрывы

      В США оценили масштабы атаки Ирана на Израиль

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше