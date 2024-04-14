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06:39, 14 апреля 2024Мир

Волна ударов Ирана по Израилю пошла на спад

CNN: волна ударов Ирана по Израилю начала идти на спад

Фото: Iranian Army/ WANA / Reuters

Американские чиновники заявили, что волна ударов Ирана по Израилю начала идти на спад. Они сообщили телеканалу CNN, что атака длилась около пяти часов.

Высокопоставленные чиновники отметили, что США оказали Израилю оборонительную поддержку и перехватили несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Вашингтон продолжает наблюдать за ситуацией, добавили собеседники телеканала.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что его шаги помогли Израилю отразить атаку со стороны Ирана. По его словам, именно американцы помогли израильтянам отбиться от беспилотников и ракет из Ирана. Байден уточнил, что ударов по американским военным объектам в регионе зафиксировано не было.

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      Маргарита Пименова
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