ИИ сгенерировал миллионы студенческих работ

Wired: 11 процентов студенческих научных работ в мире были написаны ИИ

За 2023 годы учащиеся различных образовательных учреждений подали свыше 22 миллионов научных работы, сгенерированных искусственным интеллектом (ИИ). Об этом сообщает издание Wired со ссылкой на сервис по обнаружению плагиата Turnitin.

Специалисты компании изучили 200 миллионов научных статей, написанных ученикам школ, колледжей и университетов по всему миру. Оказалось, что 11 процентов из них содержали не менее 20 процентов текста, скорее всего, написанного с применением ИИ. 3 процента студенческих работ содержали свыше 80 процентов сгенерированного текста или были полностью написаны искусственным интеллектом.

По словам авторов исследования, преподаватели обычно негативно относятся к тому, что их ученики используют ИИ. Однако сгенерированный нейросетями текст, хоть и может не отражать знаний конкретного студента, является оригинальным. В этой связи обнаружить написанный ИИ текст крайне сложно.

По мнению представителя Turnitin Энни Чечителли, нельзя полностью запрещать ИИ при подготовке научных работ. Специалист заметил, что преподаватели должны объяснять, где можно использовать новые технологии, а где нельзя.

В начале апреля стало известно, что власти штата Техас (США) будут использовать нейросеть для оценки проверочных работ учащихся школ. Таким образом государство намерено сэкономить до 20 миллионов долларов в год.