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10:03, 15 апреля 2024Наука и техника

Аппарат АС-30 совершил погружение на глубину 200 метров

ТОФ: обитаемый аппарат АС-30 совершил погружение на глубину 200 метров

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Обитаемый аппарат АС-30 проекта 1855 (шифр «Приз») совершил погружение на глубину 200 метров в Авачинском заливе на Камчатке. Об этом со ссылкой на Тихоокеанский флот (ТОФ) России сообщает ТАСС.

«В заданное нормативами время глубоководный аппарат подошел к нему (стенд-макету — прим. «Ленты.ру»), закрепился на комингс-площадке и осуществил имитацию спасательных работ по выводу экипажа аварийной подводной лодки», — заявили в ТОФ.

АС-30 действовал в паре с роботизированным аппаратом, обеспечивающим контроль за работами, а также вместе с водолазным судном ВМ-919.

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Заявленные цели мероприятия были успешно выполнены.

Ранее ТОФ сообщил, что экипаж глубоководного аппарата АС-30 совершил на Камчатке первое погружение после ремонта подводного аппарата.

ЖЗЛ
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      Иван Потапов
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