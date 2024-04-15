Атака Ирана на Израиль вызвала хаос в мировых авиаперевозках

Reuters: крупнейшие авиакомпании столкнулись со сбоями рейсов из-за атаки Ирана

Крупнейшие авиакомпании мира столкнулись с отменами и задержками международных рейсов после атаки Ирана на Израиль. Об этом сообщает агентство Reuters.

Основатель консалтинговой компании OPSGROUP Марк Зи отметил, что сбой авиаперевозок стал самым масштабным со времен терактов 11 сентября 2001 года. «С тех пор у нас не было ситуации с таким быстрым закрытием такого количества различных воздушных пространств. Это вызывает хаос», — сказал он.

По словам Зи, мировые перевозчики используют небо над Ираном для полетов между Европой и Азией. За последние дни как минимум дюжине авиакомпаний, в том числе United Airlines, Air India и Lufthansa, пришлось отменять рейсы или выбирать иные маршруты.

Зи добавил, что перебои продлятся еще несколько дней. Перевозчикам придется следовать по альтернативным маршрутам через Турцию, Египет или Саудовскую Аравию.

В ночь на 14 апреля Иран выпустил по Израилю сотни ракет и беспилотников. Поводом стала атака Израиля на иранское консульство в Дамаске 1 апреля. Росавиация временно запретила рейсы российских авиакомпаний над Израилем, Ираком и Иорданией до снятия ограничений.