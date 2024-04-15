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11:07, 15 апреля 2024Силовые структуры

Девятый фигурант дела о теракте в «Крокусе» обжаловал свой арест

Девятый фигурант дела о теракте в «Крокусе» Лутфуллои обжаловал свой арест
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Девятый фигурант уголовного дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Назримад Лутфуллои обжаловал свой арест. Об этом сообщает РИА Новости.

Жалоба поступила в Басманный суд Москвы. Суд отправил Лутфуллои в СИЗО до 22 мая.

Ранее фигурант частично признал вину. Мужчина является уроженцем Таджикистана, ему 24 года. Жены и детей у обвиняемого нет. До теракта он проживал в хостеле у метро «Щелковская», у него была там временная регистрация.

Правоохранители задержали Лутфуллои 28 марта. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления по статье 205 Уголовного кодекса РФ («Террористический акт»). По версии следствия, подозреваемый участвовал в финансировании террористов.

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      Екатерина Кашурникова
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