Диетолог предупредил об опасных последствиях недостатка овощей в рационе

Диетолог Мосли: недостаток клетчатки может привести к лишнему весу и усталости

Недостаток клетчатки из-за отсутствия овощей и прочей растительной пищи в рационе может привести к хронической усталости, лишнему весу и другим опасным для здоровья последствиям. Об этом предупредил диетолог Майкл Мосли, пишет Daily Mirror.

Эксперт по питанию рассказал, что клетчатка может быть растворимой и нерастворимой. Первая, по его словам, снижает уровень холестерина и глюкозы в крови, а вторая помогает предотвратить запоры. Если в организм поступает мало растительных волокон обоих видов, начинаются сбои в его работе, предупредил специалист.

Первым заметным симптомом Мосли назвал постоянное ощущение голода. Он объяснил, что без растительных волокон любая пища переваривается намного быстрее, поэтому есть хочется чаще. Кроме того, из-за нехватки клетчатки появляется хроническая усталость. Диетолог указал, что причина этого заключается в способности клетчатки стабилизировать уровень сахара в крови, но, если ее недостаточно, скачки глюкозы неизбежны, а они обычно сопровождаются упадком сил.

Также дефицит растительных волокон ведет к набору веса и отложению жира на животе, предупредил Мосли. Наконец, специалист отметил, что частые запоры тоже чаще всего указывают на то, что в рационе присутствует мало растительной пищи.

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