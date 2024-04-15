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09:03, 15 апреля 2024Наука и техника

Обнаружен первый в природе молекулярный фрактал

Nature: впервые обнаружен природный молекулярный фрактал

Фото: MPI f. Terrestrial Microbiology / Hochberg

Международная группа ученых обнаружила первую в природе молекулу, которая является регулярным фракталом. Об открытии сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature.

Молекулярным фракталом оказался микробный фермент — цитратсинтазу цианобактерии, которая спонтанно собирается в структуру, известную как треугольник Серпинского. Эта структура представляет собой треугольный узор, который состоит из меньших треугольников. До сих пор ученые не встречали подобные формы, которые сохраняли бы свое самоподобие в больших масштабах.

Исследователи получили изображение белковой молекулы с помощью электронного микроскопа. По мере своего роста фрактал образует внутри себя треугольные пустоты, что не похоже ни на одну белковую сборку, известную ученым. Это происходит за счет того, что различные белковые цепи в разных положениях осуществляют несколько разные взаимодействия с другими цепями. В результате сборка нарушает симметрию, и обычная регулярная решетка не формируется.

Когда группа ученых создала генетически модифицированные бактерии, у которых цитратсинтаза не собирается во фрактальные треугольники, клетки росла так же хорошо, как и в обычных условиях. Модели предсказывают, что фрактальная структура могла возникнуть совершенно внезапно в результате очень небольшого количества мутаций, и также легко могла быть потеряна.

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      Александр Еникеев
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