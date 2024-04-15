Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:47, 15 апреля 2024Мир

Германия призвала КНР прилагать усилия для разрешения конфликта на Украине

Bloomberg: ФРГ призвала КНР прилагать усилия для разрешения конфликта на Украине

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Берлин призывает Пекин к активному участию в дипломатических усилиях по разрешению украинского конфликта, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на немецких чиновников на фоне визита канцлера ФРГ Олафа Шольца в Китай.

Немецкий чиновник указал: делегация Германии хочет дать четко понять Китаю, что украинский конфликт нарушает основные интересы Берлина. «Китаю следует активно участвовать во всех дипломатических усилиях для прекращения войны», — отметил он.

Ранее газета Politico писала, что Шольц склоняется перед Китаем, несмотря на давление со стороны США, поскольку это необходимо для немецкой экономики.

Журналисты отметили: хотя немецкие лидеры постоянно напоминают миру о своей преданности самым высоким моральным стандартам, они не готовы жертвовать своим процветанием ради прав человека, интересов безопасности Вашингтона или даже Европейского союза (ЕС), поэтому продолжают налаживать отношения с Пекином.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Шольц обратится к Си Цзиньпину с призывом по поводу России. Чего он добивается от Китая?

      В Тбилиси граждане вышли на митинг к парламенту против закона об иноагентах

      Германия призвала КНР прилагать усилия для разрешения конфликта на Украине

      США опровергли получение от Ирана предупреждений об атаке на Израиль

      В Херсонской области избавятся от «вредной и лживой» украинской литературы

      В Польше назвали серьезную угрозу для ВСУ

      Самая красивая спортсменка мира снялась в комбинезоне с глубоким декольте

      В МЧС назвали село с самой сложной паводковой ситуацией под Оренбургом

      Во Франции раскритиковали помощь Украине в ущерб собственным интересам

      В США заявили о нежелании войны с Ираном

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше