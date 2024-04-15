Германия призвала КНР прилагать усилия для разрешения конфликта на Украине

Bloomberg: ФРГ призвала КНР прилагать усилия для разрешения конфликта на Украине

Берлин призывает Пекин к активному участию в дипломатических усилиях по разрешению украинского конфликта, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на немецких чиновников на фоне визита канцлера ФРГ Олафа Шольца в Китай.

Немецкий чиновник указал: делегация Германии хочет дать четко понять Китаю, что украинский конфликт нарушает основные интересы Берлина. «Китаю следует активно участвовать во всех дипломатических усилиях для прекращения войны», — отметил он.

Ранее газета Politico писала, что Шольц склоняется перед Китаем, несмотря на давление со стороны США, поскольку это необходимо для немецкой экономики.

Журналисты отметили: хотя немецкие лидеры постоянно напоминают миру о своей преданности самым высоким моральным стандартам, они не готовы жертвовать своим процветанием ради прав человека, интересов безопасности Вашингтона или даже Европейского союза (ЕС), поэтому продолжают налаживать отношения с Пекином.